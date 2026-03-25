Компании недружественных стран потеряли в РФ более 610 млрд долларов выручки

Издание «Ведомости» проанализировало динамику доходов иностранных компаний в России в период с 2022 по 2025 год. Согласно подсчетам, основанным на финансовой отчетности, совокупная выручка предприятий из недружественных стран за это время сократилась более чем на 610 миллиардов долларов.
Если в 2021 году она составляла свыше 280 миллиардов, то в последующие годы последовательно снижалась, достигнув к 2025 году уровня около 103 миллиардов долларов.
В то же время бизнес из дружественных государств, напротив, продемонстрировал рост. Их активы и доходы за аналогичный период увеличились в два раза, а выручка по итогам 2024 года превысила 42 миллиарда долларов.
Как отмечает издание, компании, принявшие решение покинуть российский рынок, потеряли за четыре года около 26 миллиардов долларов чистой прибыли. В то же время те, кто остался, смогли нарастить этот показатель на 10 миллиардов. Наибольшие потери выручки — 543 миллиарда долларов — пришлись на долю ушедших или приостановивших деятельность компаний.
В то же время продолжающие работу бизнесы из недружественных стран недосчитались 67 миллиардов долларов. Среди всех наиболее существенно пострадали 100 крупнейших корпораций из недружественных стран: их совокупный годовой доход сократился с 153 до 87 миллиардов долларов.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.