Volkswagen обсуждает выпуск компонентов ПВО для Израиля вместо автомобилей

Партнёром может стать израильская компания Rafael Advanced Defence Systems. Речь идёт о совместной работе над элементами противовоздушной обороны. Как уточняется, концерн планирует переоборудовать завод в Оснабрюке. Сейчас предприятие испытывает трудности и нуждается в новом направлении развития. На площадке могут наладить выпуск тяжёлых грузовиков, пусковых установок и генераторов. Эта техника предназначена для системы «Железный купол».