Калифорнии предсказали риск энергетического кризиса на фоне конфликта в Иране

Калифорния может столкнуться с энергетическими перебоями из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отраслевых участников и представителей энергетического рынка.
По данным агентства, уязвимость крупнейшего штата США связана с высокой зависимостью от импортного топлива. Значительная часть поставок поступает из Азии и проходит через Ормузский пролив — ключевой транспортный коридор, который оказался в зоне повышенных рисков на фоне конфликта.
Дополнительным фактором называют ограниченные возможности внутреннего снабжения. Калифорния слабо интегрирована в систему нефтепереработки других регионов США и в последние годы сократила часть собственных мощностей из-за экологических требований и снижения рентабельности.
На этом фоне уже фиксируется рост цен на топливо. За последний месяц стоимость бензина в штате заметно увеличилась и остается существенно выше среднего уровня по стране.
В Chevron, которую также цитирует Bloomberg, отмечают, что текущая структура энергоснабжения делает Калифорнию особенно чувствительной к внешним шокам и перебоям поставок.
Речь идет не о уже наступившем кризисе, а о потенциальном сценарии. Однако в случае дальнейшей эскалации и нарушений логистики через Ормузский пролив риски дефицита топлива и дальнейшего роста цен могут усилиться.
