Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калифорнии предсказали риск энергетического кризиса на фоне конфликта в Иране

Калифорния может столкнуться с энергетическими перебоями из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Калифорния может столкнуться с энергетическими перебоями из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отраслевых участников и представителей энергетического рынка.

По данным агентства, уязвимость крупнейшего штата США связана с высокой зависимостью от импортного топлива. Значительная часть поставок поступает из Азии и проходит через Ормузский пролив — ключевой транспортный коридор, который оказался в зоне повышенных рисков на фоне конфликта.

Дополнительным фактором называют ограниченные возможности внутреннего снабжения. Калифорния слабо интегрирована в систему нефтепереработки других регионов США и в последние годы сократила часть собственных мощностей из-за экологических требований и снижения рентабельности.

На этом фоне уже фиксируется рост цен на топливо. За последний месяц стоимость бензина в штате заметно увеличилась и остается существенно выше среднего уровня по стране.

В Chevron, которую также цитирует Bloomberg, отмечают, что текущая структура энергоснабжения делает Калифорнию особенно чувствительной к внешним шокам и перебоям поставок.

Речь идет не о уже наступившем кризисе, а о потенциальном сценарии. Однако в случае дальнейшей эскалации и нарушений логистики через Ормузский пролив риски дефицита топлива и дальнейшего роста цен могут усилиться.

Читайте также: США могут не справиться с очисткой Ормузского пролива от мин.

