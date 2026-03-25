Крупнейший магазин одежды закрывает свыше сотни точек по всей России: подробности

Gloria Jeans закроет около 150 магазинов в России до конца 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Сеть одежды Gloria Jeans планирует сократить количество торговых точек. По данным источников РБК на рынке недвижимости, ретейлер намерен отказаться от 150−200 наименее прибыльных магазинов. Закрывать их будут по мере истечения сроков аренды, уточнили собеседники агентства.

Флагманский магазин Gloria Jeans площадью почти 5 тысяч квадратных метров расположен в московском комплексе «Галерея актер». До него это же помещение занимал магазин одежды H&M, который объявил об уходе из России в июле 2022 года. Ранее о том, что иностранные компании, покинувшие российский рынок, проявляют осторожный интерес к возвращению, писало издание Financial Times.

Президент России Владимир Путин прежде заявил, что многие западные бренды покинули российский рынок под давлением собственных элит. По его словам, такие решения шли вразрез с интересами партнеров и бизнеса.