Крупнейший магазин одежды закрывает свыше сотни точек по всей России: подробности

Флагманский магазин Gloria Jeans площадью почти 5 тысяч квадратных метров расположен в московском комплексе «Галерея актер». До него это же помещение занимал магазин одежды H&M, который объявил об уходе из России в июле 2022 года. Ранее о том, что иностранные компании, покинувшие российский рынок, проявляют осторожный интерес к возвращению, писало издание Financial Times.