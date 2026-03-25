Россиянам могут вернуть до 10 процентов за коммунальные платежи

В Госдуме предложили ввести кешбэк до 10% для граждан, которые без просрочек оплачивают жилищно-коммунальные услуги, сообщает ТАСС со ссылкой на обращение вице-спикера Бориса Чернышова к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Согласно инициативе, возврат средств будет предоставляться по итогам года тем, кто в течение 12 месяцев полностью и вовремя оплачивает счета. Кешбэк предлагается начислять в размере 10% от общей суммы платежей.

Возврат планируется оформлять в виде уменьшения начислений по лицевому счету. Начисление может осуществляться автоматически через систему ГИС ЖКХ или через ресурсоснабжающие организации.

При этом условием получения выплаты станет отсутствие просрочек: при наличии хотя бы одного нарушения в течение расчетного периода право на кешбэк утрачивается.

В обращении подчеркивается, что своевременная оплата коммунальных услуг важна для стабильной работы отрасли. По данным на декабрь 2025 года, задолженность граждан за теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение составляет около 415 млрд рублей.

Автор инициативы считает, что введение кешбэка позволит стимулировать добросовестную оплату и снизить долговую нагрузку в сфере ЖКХ.

