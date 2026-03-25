ФАС не будет штрафовать за рекламу в Telegram и YouTube до конца 2026 года

Федеральная антимонопольная служба России до конца 2026 года не будет применять меры ответственности за размещение рекламы в Telegram и YouTube, сообщает ведомство.
В ФАС пояснили, что компаниям требуется время для адаптации к новым условиям и переориентации на альтернативные рекламные каналы. В связи с этим вводится переходный период, в течение которого штрафные санкции применяться не будут.
При этом служба продолжит анализ размещаемой рекламы. Ведомство будет учитывать содержание материалов, даты заключения договоров, публикации рекламы и введения ограничений на работу платформ, а также основания размещения, включая договоры и платежные документы.
Решение касается сервисов, доступ к которым ограничивается Роскомнадзором в рамках законодательства.
Ранее в Госдуме заявили о необходимости проверки работодателей на возможные нарушения антимонопольного законодательства. Глава профильного комитета Яна Лантратова направила обращение в ФАС с просьбой оценить информацию о неформальных договоренностях между компаниями.
Речь идет о возможной практике отказа от переманивания дефицитных специалистов и сдерживания роста заработной платы. По мнению депутата, такие действия могут свидетельствовать о согласованной кадровой политике.
В обращении отмечается, что подобные механизмы способны ограничивать конкуренцию на рынке труда, снижать мобильность работников и влиять на уровень оплаты труда.
Читайте также: Россияне ждут персонализации рекламы и снижения ее навязчивости.