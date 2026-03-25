Путин запретил вывоз из России в ЕАЭС наличных на сумму свыше 100 тысяч долларов

Путин подписал указ, запрещающий с апреля вывоз из России в страны ЕАЭС наличных.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий вывоз из страны в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличных, общая сумма которых превышает 100 тысяч долларов. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте опубликования правовых актов РФ.

«Установить запрет на вывоз в государства члены Евразийского экономического союза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей эквивалент 100 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка», — говорится в указе.

Инициатива вступит в силу с 1 апреля 2026 года.

