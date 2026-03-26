Минфин пока не планирует дополнительно облагать НДС банковские операции

В Минфине не планируют вводить новый НДС на банковские операции, однако не исключают корректировку осенью 2026 года. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
«Те изменения, которые были приняты в прошлом году, мы сейчас мониторим этот год их правоприменение. На данный момент и дальше осенью будем принимать решения по необходимости корректировки», — сказал он в беседе с журналистами.
С 1 января 2026 года налог на добавленную стоимость вырос с 20% до 22.
По словам президента РФ Владимира Путина, рост цен из-за увеличения налога на добавленную стоимость будет носить временный характер.
В ближайшее время в России планируется снижение ставки налога на добавленную стоимость, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Специалист отметил, что бизнесу сейчас необходимо обеспечить адаптацию, даже если мера временная.