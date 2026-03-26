Миронов призвал принять закон о запрете необоснованных цен

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Предостережений о недопустимости роста стоимости яиц перед Пасхой недостаточно, для решения проблемы нужен закон о запрете экономически не обоснованных цен на эти и другие продукты. Об этом ТАСС заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России предупредила торговые сети, что будет принимать меры в случае обнаружения признаков недобросовестного повышения цен на куриные яйца перед Пасхой. Как считает Миронов, «очередное дежурное предупреждение ни к чему не приведет».
«Необходим специальный закон, специальный орган — Госкомцен, который и возьмет на себя задачу регулятора», — сказал Миронов.
Он напомнил, что еще два года назад антимонопольная служба подготовила законопроект о запрете установления экономически не обоснованных цен, однако «с тех пор о нем ничего не слышно», а «проблема осталась». Политик также отметил, что в декабре 2025 года ФАС уже предупреждал производителей яиц о недопустимости повышения цен, однако «с начала 2026 года этот продукт подорожал на 14,1%». По мнению лидера «Справедливой России», для сдерживания инфляции необходимо законодательное определение необоснованного завышения цен.