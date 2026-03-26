Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили увеличить студенческую стипендию: вот на сколько

В Госдуме хотят поднять стипендии студентов до прожиточного минимума.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили довести стипендии студентов до уровня прожиточного минимума. С подобной инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Мы будем добиваться повышения стипендий до адекватного уровня, разрабатывать и вносить новые инициативы. У студента должна быть возможность учиться, а не выживать», — заявил Гусев в беседе с ТАСС.

Сегодня базовая государственная академическая стипендия равна чуть больше 2 тыс. руб. в месяц. Тогда как прожиточный минимум — более 17 тыс. руб., то есть получается разница почти в 10 раз.

Депутат подчеркнул, что из-за недостаточного размера стипендий свыше половины студентов вынуждены подрабатывать, часто выбирая занятость, не имеющую отношения к их будущей профессии. Это, в свою очередь, ведет к снижению качества образования.

При этом в ГД также предложили увеличить МРОТ до 60 тыс. рублей за полтора-два года.