Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян ждут нововведения в правилах денежных переводов: что изменится с апреля

В России с 1 апреля вводятся новые правила перевода денежных средств.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля в России вступают в силу изменения в правилах перевода денежных средств. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

«Фактически данные изменения направлены на совершенствование национальной платежной системы и обеспечения ее соответствия международному стандарту», — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, нововведения имеют не смысловую, а техническую природу. Так, ранее в реквизитах плательщика допускалось указывать краткое название или просто статус ИП. С апреля же необходимо будет вписывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков, а физлицам — указывать фамилию, имя и отчество полностью.

При этом для ИП потребуется указывать полное имя и правовой статус. Для физических лиц, ведущих частную практику, в реквизитах необходимо будет прописывать не только полные ФИО, но и род деятельности, а также идентификационный номер налогоплательщика.

Напомним, что с 1 апреля в России также увеличится до 16 590 рублей размер социальных пенсий.