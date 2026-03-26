Россиян ждут нововведения в правилах денежных переводов: что изменится с апреля

С 1 апреля в России вступают в силу изменения в правилах перевода денежных средств. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
«Фактически данные изменения направлены на совершенствование национальной платежной системы и обеспечения ее соответствия международному стандарту», — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.
По словам специалиста, нововведения имеют не смысловую, а техническую природу. Так, ранее в реквизитах плательщика допускалось указывать краткое название или просто статус ИП. С апреля же необходимо будет вписывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков, а физлицам — указывать фамилию, имя и отчество полностью.
При этом для ИП потребуется указывать полное имя и правовой статус. Для физических лиц, ведущих частную практику, в реквизитах необходимо будет прописывать не только полные ФИО, но и род деятельности, а также идентификационный номер налогоплательщика.
