Экономист объяснил порядок получения двух пенсий

Россияне, проходившие службу в Министерстве обороны, МВД и ФСБ, имеют право на получение двух пенсий, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин.
По словам эксперта, «лица, которым назначена пенсия по линии Минобороны России, МВД России, Федеральной службы безопасности и ряда других органов власти, очень часто продолжают свою трудовую деятельность в гражданских организациях. За них уплачиваются страховые взносы, а, соответственно, и формируются пенсионные права на назначение страховой пенсии по старости».
Балынин уточнил, что для оформления второй пенсии необходимо обратиться с заявлением в Социальный фонд России или многофункциональный центр (МФЦ). Заявление можно подать как лично, так и дистанционно через портал «Госуслуги» или отправить по почте.
