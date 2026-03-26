Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sony и Honda отказались от совместного производства электромобилей

В заявлении компаний отмечается, что отказ от проекта отражает общую тенденцию к пересмотру стратегий электрификации среди мировых автопроизводителей.

ТОКИО, 26 марта. /ТАСС/. Японская электротехническая корпорация Sony Group и автомобилестроительная компания Honda Motor решили прекратить работы по созданию электромобилей. Об этом говорится в их совместном заявлении.

В нем указывается, что такое решение было принято в свете планов Honda пересмотреть собственную стратегию развития в сфере электромобилей. Ранее в марте компания сообщила, что отказалась от разработки трех моделей таких транспортных средств, производство которых планировалось начать в США, из-за падения спроса на американском рынке. Все это сделало невозможным дальнейшую реализацию совместного проекта Sony и Honda.

В заявлении также подчеркивается, что отказ от проекта отражает общую тенденцию к пересмотру стратегий электрификации среди мировых автопроизводителей на фоне замедления роста рынка электромобилей.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше