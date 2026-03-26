Sony и Honda отказались от совместного производства электромобилей

ТОКИО, 26 марта. /ТАСС/. Японская электротехническая корпорация Sony Group и автомобилестроительная компания Honda Motor решили прекратить работы по созданию электромобилей. Об этом говорится в их совместном заявлении.
В нем указывается, что такое решение было принято в свете планов Honda пересмотреть собственную стратегию развития в сфере электромобилей. Ранее в марте компания сообщила, что отказалась от разработки трех моделей таких транспортных средств, производство которых планировалось начать в США, из-за падения спроса на американском рынке. Все это сделало невозможным дальнейшую реализацию совместного проекта Sony и Honda.
В заявлении также подчеркивается, что отказ от проекта отражает общую тенденцию к пересмотру стратегий электрификации среди мировых автопроизводителей на фоне замедления роста рынка электромобилей.