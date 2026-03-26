Sony и Honda отказались от совместного производства электромобилей

В нем указывается, что такое решение было принято в свете планов Honda пересмотреть собственную стратегию развития в сфере электромобилей. Ранее в марте компания сообщила, что отказалась от разработки трех моделей таких транспортных средств, производство которых планировалось начать в США, из-за падения спроса на американском рынке. Все это сделало невозможным дальнейшую реализацию совместного проекта Sony и Honda.