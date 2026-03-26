В России вводятся новые правила по вывозу денег и золота из РФ с 1 апреля: подробности

Владимир Путин подписал указ о запрете на вывоз из РФ в ЕАЭС наличных рублей свыше 100 тысяч долларов с 1 апреля. Текст соответствующего указа размещен 25 марта на официальном портале правовой информации.
«Установить с 1 апреля 2026 г. запрет на вывоз из Российской Федерации в государства — члены Евразийского экономического союза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», — следует текст указа.
Ограничения не касаются вывоза наличных через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах России. Но для этого необходимы банковские выписки, которые подтверждают, что деньги были сняты со счетов вывозящих лиц.
С 1 мая вводится запрет на вывоз аффинированного золота в слитках массой более 100 г. Однако его можно вывозить через аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Владивосток, но только при наличии заключения Федеральной пробирной палаты. Также это право имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, если золото направляется в государства, не входящие в ЕАЭС.
Ранее, 30 января, Минфин выступил с инициативой ввести лимит в 1 млн рублей на пополнение счетов физлиц через банкоматы. Уточняется, что новые меры ограничат оборот наличных лишь отчасти, поскольку большинство операций продолжает проходить через кассы отделений банков.
Для большинства добросовестных клиентов установленного лимита в 1 млн рублей в месяц достаточно, пояснил эксперт. Если же требуются более крупные суммы, такие операции можно проводить напрямую в офисах банков.
Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что в Минфине пока не планируют вводить дополнительный НДС на банковские услуги.
Замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что в 2026 году Министерство финансов не будет инициировать изменение цены отсечения. Рассмотрение этого вопроса вероятно в 2027 году.
В России с 1 января налог на добавленную стоимость вырос с 20% до 22. Президент назвал увеличение налога на добавленную стоимость временной мерой.