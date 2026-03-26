В России вводятся новые правила по вывозу денег и золота из РФ с 1 апреля: подробности

С 1 мая вводится запрет на вывоз аффинированного золота в слитках массой более 100 г. Однако его можно вывозить через аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Владивосток, но только при наличии заключения Федеральной пробирной палаты. Также это право имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, если золото направляется в государства, не входящие в ЕАЭС.