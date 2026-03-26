Трамп: отмена таможенных пошлин обойдется США в сотни миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда США об отмене таможенных пошлин может привести к значительным финансовым потерям для страны. Об этом он сообщил во время ежегодного благотворительного мероприятия, организованного комитетом Республиканской партии по выборам в Палату представителей Конгресса.
По оценке американского лидера, последствия судебного решения обернутся необходимостью возврата крупных сумм, которые исчисляются сотнями миллиардов долларов. Он подчеркнул, что такие выплаты станут серьезной нагрузкой для экономики.
Трамп также выразил недовольство тем, что в решении суда не было предусмотрено положение, позволяющее избежать возврата уже выплаченных средств, что, по его мнению, и привело к столь масштабным финансовым последствиям.
Ранее Трамп заявил, что Верховный суд страны предоставил ему больше полномочий за счет решения по пошлинам.