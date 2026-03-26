С 1 апреля в России вступают в силу новые правила перевода денежных средств

С 1 апреля 2026 года в России вступят в силу изменения, касающиеся правил перевода денежных средств. Об этом сообщила магистр права и доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в интервью с «РИА Новости» 26 марта.
По словам Валишвили, поправки направлены на совершенствование национальной платежной системы и приведение ее в соответствие с международными стандартами. «Фактически данные изменения направлены на совершенствование национальной платежной системы и обеспечения ее соответствия международному стандарту», — отметила она.
Важным изменением станет необходимость указывать полное или сокращенное наименование юридического лица и банка в реквизитах плательщика. Ранее достаточно было указать краткое наименование или просто обозначить себя как ИП. Также физическим лицам теперь потребуется указывать свои фамилию, имя и отчество полностью.
Для индивидуальных предпринимателей вводятся новые требования: им придется полностью указывать свое имя и правовой статус. Самозанятые граждане должны будут добавлять в реквизиты полное имя, вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика.
В контексте этих изменений юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отметил, что в последнее время снять наличные в банкоматах стало сложнее из-за мер по борьбе с мошенничеством. Он рассказал «Известиям», что банки могут считать подозрительными частые переводы большому числу получателей, мгновенные переводы полученных средств и операции на крупные суммы без объяснения источника. Также под подозрение попадают транзакции в нетипичных местах и использование личной карты для бизнеса без оформления статуса самозанятого или ИП.
Таким образом, новые правила перевода денежных средств не только изменят порядок оформления транзакций, но и повлияют на финансовую безопасность граждан, что делает актуальным вопрос о необходимости соблюдения новых требований при проведении операций.
