НБКИ: средний срок потребкредитов в феврале вырос на 23,1%

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Средний срок потребительских кредитов в феврале увеличился на 23,1% и составил 2,2 года (в 2025 году — 1,8 года). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 1% (в январе — 2,2 года).
Среди 30 регионов — лидеров в потребительском кредитовании наибольший средний срок выданных потребкредитов в феврале был отмечен в Санкт-Петербурге (2,52 года), Новосибирской области (2,43 года), Краснодарском крае (2,39 года), Республике Татарстан (2,33 года) и Москве (2,33 года). А наименьший показатель среднего срока потребкредитов в топ-30 регионов по объему их выдачи продемонстрировали Республика Саха (Якутия) (1,93 года), Нижегородская (2,06 года) и Иркутская (2,08 года) области, а также Приморский (2,08 года) и Хабаровский (2,08 года) края.
При этом наиболее серьезная динамика увеличения среднего срока потребкредитов в феврале по сравнению с аналогичным периодом 2025 года была зафиксирована в Ростовской области (+34,3%), Краснодарском крае (+30,5%), Саратовской области (+27,5%), Республике Татарстан (+26,8%) и Пермском крае (+25,6%). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за год увеличился на 14,3% и 15,7% соответственно.
«После пиковых значений в августе 2025 года в последующие месяцы средний срок потребительского кредита существенно сократился, стабилизировавшись на уровне 2,2−2,4 года. Стоит отметить, что аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне. Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий (включая сроки) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.