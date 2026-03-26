В ВТО обсудят механизм решений — Россия поддержала консенсус

Министерская конференция является высшим органом ВТО и проводится, как правило, раз в два года. Предыдущая встреча состоялась в феврале 2024 года в Абу-Даби. Очередной форум пройдет с 26 по 29 марта в Яунде и будет посвящен реформированию организации.