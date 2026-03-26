В ВТО обсудят механизм решений — Россия поддержала консенсус

Россия настаивает на сохранении принципа консенсуса при принятии решений во Всемирной торговой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на главу делегации РФ на министерской конференции Николая Платонова.
По его словам, этот вопрос станет одним из центральных на 14-й Министерской конференции ВТО, которая открывается в столице Камеруна Яунде.
Платонов указал, что среди стран-участниц организации нет единства. Часть государств считает действующий принцип неэффективным из-за расширения состава ВТО до 166 стран. Другие, напротив, выступают за его сохранение, опасаясь утраты влияния при переходе к альтернативным механизмам.
При этом российская сторона допускает использование многосторонних соглашений с ограниченным кругом участников. По словам дипломата, такие договоренности должны оставаться открытыми для присоединения всех членов организации и не ограничивать права стран, не участвующих в них.
Министерская конференция является высшим органом ВТО и проводится, как правило, раз в два года. Предыдущая встреча состоялась в феврале 2024 года в Абу-Даби. Очередной форум пройдет с 26 по 29 марта в Яунде и будет посвящен реформированию организации.
Читайте также: В Госдуме допустили обострение вокруг «Турецкого потока» после заявлений Орбана.