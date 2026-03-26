Сроки потребкредитов в России выросли до 2,2 года — банки ужесточили отбор

Средний срок потребительских кредитов в России в феврале вырос до 2,2 года, увеличившись за год на 23,1%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
По информации НБКИ, по сравнению с январем показатель прибавил 1%. В начале года он также составлял 2,2 года, тогда как годом ранее находился на уровне 1,8 года.
Среди регионов с наибольшими объемами кредитования самые длинные сроки зафиксированы в Санкт-Петербурге — 2,52 года. Далее следуют Новосибирская область — 2,43 года, Краснодарский край — 2,39 года, Республика Татарстан и Москва — по 2,33 года.
Минимальные значения в топ-30 регионов отмечены в Республике Саха (Якутия) — 1,93 года, Нижегородской области — 2,06 года, а также в Иркутской области, Приморском и Хабаровском краях — по 2,08 года.
Наиболее заметный рост показателя за год зафиксирован в Ростовской области — на 34,3%, Краснодарском крае — на 30,5%, Саратовской области — на 27,5%, Татарстане — на 26,8% и Пермском крае — на 25,6%. В Москве и Санкт-Петербурге сроки увеличились на 14,3% и 15,7% соответственно.
В НБКИ отмечают, что после пиковых значений в августе 2025 года сроки кредитования сократились и стабилизировались в диапазоне 2,2−2,4 года. При этом банки сохраняют осторожный подход: спрос на кредиты остается сдержанным, а требования к заемщикам — высокими. Это связано с необходимостью снизить риски возможных просрочек.
