Эксперт Сафонов назвал средние зарплаты мигрантов-строителей и доставщиков

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Средний размер зарплаты мигрантов, работающих в сфере строительства, в России в 2025 году составлял более 117 тыс. рублей, а в службе доставки — 120 тыс. рублей, сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«В прошлом году почти 17% из числа иностранцев работало в строительной отрасли (более 500 тыс.). Средняя зарплата в этой отрасли в 2025 году составляла 117,6 тыс. рублей. Но с 1 января введены ограничения — на стройках количество иностранных работников в общей массе не может превышать 50%», — сказал Сафонов.
Он добавил, что в службе доставки трудилось в 2025 году около 13% работников-мигрантов — 410 тыс. человек. Там средняя зарплата мигрантов составляла около 120 тыс. рублей. Однако, эксперт отметил, что такую сумму можно получить при очень высокой интенсивности труда и не менее 6 дней работы в неделю.
В сфере торговли и общественного питания работало около 350 тыс. мигрантов при зарплате от 70 тыс. до 100 тыс. рублей в зависимости от характера работы. По словам эксперта, хороший повар может в Москве претендовать на зарплату в размере 150 тыс. — 170 тыс. рублей.
Что касается высококвалифицированных специалистов, в том числе управленцев, инженеров, ученых, то им предлагали от 200 тыс. рублей в месяц, отметил Сафонов.
Ранее сообщалось, что самая высокая зарплата в 2026 году для трудовых мигрантов предлагается в Москве на должности председателя правления. Зарплата составляет 380 тыс. рублей в месяц.