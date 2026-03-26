Эксперт Хакбердиева: четыре фэшн-бренда заявили об уходе с рынка РФ в 2026 году

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Четыре российских и иностранных фэшн-бренда заявили о планах ухода с рынка РФ в 2026 году. Об этом рассказала в беседе с ТАСС региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
«В 2026 году об уходе объявили несколько брендов одежды и обуви: Les Benjamins (фэшн, Турция), Kovik, Zenden и Modis (все фэшн, РФ), связав это с финансовыми трудностями. Также порядка 150 магазинов может закрыть Gloria Jeans», — рассказала она.
По словам Хакбердиевой, полностью с рынка РФ ушел только Les Benjamins, Kovik вернулся в онлайн, Modis испытывает финансовые трудности, но пока ищет варианты, как остаться на рынке. Zenden официально объявил о нежелании закрытия магазинов и увольнения тысяч сотрудников, отметив, что, возможно, это не удастся сделать из-за текущей конъюнктуры рынка.
Ранее в IBC Real Estate сообщили ТАСС, что пять иностранных брендов могут открыть магазины в РФ в 2026 году. Это южнокорейские и китайские фэшн-марки — 8seconds и Sprandi, а также китайская бытовая техники и электроника — Realme, Roborock, TCL Electronics.