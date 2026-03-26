«Ведомости»: ЦБ одобряет план поиска нуждающихся в госпомощи среди клиентов МФО

По информации издания, эксперимент могут провести в некоторых субъектах.

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Центральный банк (ЦБ) поддерживает идею депутатов «Единой России» (ЕР) о выявлении малоимущих среди пользователей микрофинансовых организаций (МФО) и предоставлении им социальной поддержки. Эксперимент могут провести в некоторых субъектах РФ, сообщили «Ведомости» со ссылкой на письменные ответы Центробанка на вопросы депутатов партии.

По утверждению газеты, ЦБ в роли регулятора согласился с возможностью провести сверку заемщиков через микрокредитные компании, полностью принадлежащие регионам или созданные ими как единственными учредителями. В ЕР также предложили протестировать данную инициативу при поддержке Минтруда и Соцфонда.

Ранее Центробанк сообщал, что МФО выдали за 2025 год россиянам и бизнесу 2 трлн рублей, к концу 2025 года портфель займов составил 762 млрд рублей.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше