ЦБ поддержал идею проверки заемщиков МФО для возможного выделения соцпомощи

Центробанк поддержал инициативу депутатов Госдумы ФС РФ о выявлении малоимущих среди клиентов микрофинансовых организаций с последующим предоставлением им социальной помощи, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ответы регулятора парламентариям.

Речь идет о возможном запуске пилотного проекта в отдельных регионах. В рамках эксперимента предполагается проводить проверку заемщиков через микрокредитные компании, полностью принадлежащие субъектам РФ или созданные ими как единственными учредителями.

По данным издания, депутаты также предложили реализовать инициативу при участии Минтруда и Социального фонда.

Ранее Центробанк сообщал, что по итогам 2025 года микрофинансовые организации выдали гражданам и бизнесу около 2 трлн рублей. Совокупный портфель займов на конец года достиг 762 млрд рублей.

Читайте также: Оптимальный возраст для рождения детей назвали в российском Минздраве.