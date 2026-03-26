ЦБ поддержал идею проверки заемщиков МФО для возможного выделения соцпомощи

Центробанк поддержал инициативу депутатов Госдумы ФС РФ о выявлении малоимущих среди клиентов микрофинансовых организаций с последующим предоставлением им социальной помощи, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ответы регулятора парламентариям.
Речь идет о возможном запуске пилотного проекта в отдельных регионах. В рамках эксперимента предполагается проводить проверку заемщиков через микрокредитные компании, полностью принадлежащие субъектам РФ или созданные ими как единственными учредителями.
По данным издания, депутаты также предложили реализовать инициативу при участии Минтруда и Социального фонда.
Ранее Центробанк сообщал, что по итогам 2025 года микрофинансовые организации выдали гражданам и бизнесу около 2 трлн рублей. Совокупный портфель займов на конец года достиг 762 млрд рублей.
