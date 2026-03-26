В ГД напомнили о сроках сдачи деклараций и уплаты налогов в апреле 2026 года

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Апрель — важная пора для налогоплательщиков, до конца месяца граждане отчитываются о своих доходах, кроме того, юрлица также подают декларации по перечню налогов — в частности, по НДС за I квартал и по торговому сбору, рассказал ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).
«30 апреля — срок подачи декларации 3-НДФЛ для граждан. Это главная дата для физических лиц. До 30 апреля включительно обязаны отчитаться о доходах, полученных в 2025 году, те граждане, кто продал имущество (квартиру, машину, земельный участок), владея им менее трех или пяти лет, сдавал жилье в аренду, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею до 15 тыс. рублей или имел доходы из-за границы», — пояснил он.
Также декларацию подают индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты, добавил Панеш. «Важное изменение: при продаже недвижимости на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества (например, автомобиля) — до 250 тыс. рублей в год, декларацию подавать не нужно. Заполнить и отправить форму 3-НДФЛ удобнее всего через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или через “Госуслуги”, где большая часть данных подтянется автоматически. Уплатить исчисленный налог необходимо до 15 июля 2026 года», — указал он.
Для организаций и предпринимателей 27 апреля — последний день сдачи нескольких важных отчетов, напомнил депутат. «В этот срок нужно подать декларацию по НДС за I квартал 2026 года по обновленной форме. Также до 27 апреля необходимо представить расчет 6-НДФЛ за I квартал и расчет по страховым взносам (РСВ) за I квартал. 28 апреля — уплата торгового сбора за I квартал. Организации и ИП, осуществляющие торговую деятельность в городах, где введен этот сбор, должны уплатить его за I квартал 2026 года не позднее 28 апреля. Торговый сбор входит в состав единого налогового платежа, подавать специальное уведомление по нему не нужно», — разъяснил депутат.
В течение всего апреля продолжают действовать стандартные правила подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов, отметил парламентарий. «Такие уведомления подаются не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты. Например, уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 1 по 22 апреля, нужно направить до 25 апреля, а за период с 23 по 30 апреля — уже до 5 мая. Пропуск сроков грозит штрафами и пенями, поэтому советую не откладывать отчетность на последний день. Все необходимые формы и сервисы доступны онлайн, а в случае сомнений всегда можно обратиться за разъяснениями в налоговую инспекцию или МФЦ», — подчеркнул Панеш.