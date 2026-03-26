В ГД напомнили о сроках сдачи деклараций и уплаты налогов в апреле 2026 года

В течение всего апреля продолжают действовать стандартные правила подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов, отметил парламентарий. «Такие уведомления подаются не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты. Например, уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 1 по 22 апреля, нужно направить до 25 апреля, а за период с 23 по 30 апреля — уже до 5 мая. Пропуск сроков грозит штрафами и пенями, поэтому советую не откладывать отчетность на последний день. Все необходимые формы и сервисы доступны онлайн, а в случае сомнений всегда можно обратиться за разъяснениями в налоговую инспекцию или МФЦ», — подчеркнул Панеш.