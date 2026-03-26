Индия заявила, что обеспечена нефтью на 74 дня на случай перебоев с импортом

По ее данным, Пури принял участие во всепартийном совещании в индийском парламенте, посвященном конфликту на Ближнем Востоке и его влиянию на республику. Выступая на встрече, он, как отмечает издание, заявил, что Индия продолжает поддерживать стратегические запасы нефти, которых хватит примерно на 74 дня. Как заявил министр, в настоящее время в стране нет угрозы энергетического кризиса.