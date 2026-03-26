Индия заявила, что обеспечена нефтью на 74 дня на случай перебоев с импортом

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 марта. /ТАСС/. Индия располагает стратегическими запасами нефти на 74 дня, энергетического кризиса в стране нет. Об этом со ссылкой на министра нефти и природного газа южноазиатской республики Хардипа Сингха Пури сообщила газета Hindustan Times.
По ее данным, Пури принял участие во всепартийном совещании в индийском парламенте, посвященном конфликту на Ближнем Востоке и его влиянию на республику. Выступая на встрече, он, как отмечает издание, заявил, что Индия продолжает поддерживать стратегические запасы нефти, которых хватит примерно на 74 дня. Как заявил министр, в настоящее время в стране нет угрозы энергетического кризиса.
В то же время глава индийского Миннефти отметил, что цикл поставок сжиженного углеводородного газа, широко используемого в быту в баллонах, увеличился. До начала эскалации на Ближнем Востоке он поступал каждые 20 дней, этот срок возрос до 45 дней. По словам министра, ожидается, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, отмечает Hindustan Times.
Ранее, выступая в индийском парламенте, премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что стратегические нефтяные резервы республики составляют более 5,3 млн баррелей. По словам Моди, Индия планирует увеличить их еще на 6,5 млн тонн. Премьер отмечал, что Ближний Восток является важным маршрутом для индийской торговли с другими государствами по всему миру, в том числе для удовлетворения значительной части потребностей страны в нефти и газе.