В РФ самый дешевый дом у моря продают в Ейске за 421 тыс. рублей

«За последний год спрос на частные бюджетные дома у моря вырос заметно. В Сочи количество обращений в целом не увеличилось, но структура изменилась: люди стали искать не любые объекты, а конкретные дома с понятными характеристиками. При этом в Анапе и Крыму поток покупателей усилился именно за счет доступного сегмента. Часть спроса ушла из квартир и апартаментов в сторону земли и домов, где можно жить или сдавать», — рассказал ТАСС генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.