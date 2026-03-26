В РФ самый дешевый дом у моря продают в Ейске за 421 тыс. рублей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Самый дешевый дом у моря в России продается в городе Ейске Краснодарского края за 421 тыс. рублей, выяснил ТАСС.
Дом площадью 15 кв. м расположен на улице Железнодорожной в Ейске, в лодочном кооперативе «Нептун». В доме есть спальня на два места, а также кухня. Туалет на улице, водопровод идет в 3 м от дома. На крыше дома есть бак с водой, летний душ. До моря примерно 30 шагов, говорится в объявлении.
На втором месте дом в поселке Московское Калининградской области за 500 тыс. рублей. Площадь объекта — 45 кв. м, он продается с участком 14 соток. Кирпичный дом 1952 года постройки требует ремонта, туалет на улице. В доме печное отопление. До моря можно добраться на «Ласточке» за 20 минут.
Замыкает топ-3 дом в селе Семеновка в Крыму площадью 15 кв. м, его стоимость — 1,65 млн рублей. Объект продается с участком в 6 соток, рядом море. В поселке проведен газ, недалеко есть страусиная ферма.
Как изменился спрос.
«За последний год спрос на частные бюджетные дома у моря вырос заметно. В Сочи количество обращений в целом не увеличилось, но структура изменилась: люди стали искать не любые объекты, а конкретные дома с понятными характеристиками. При этом в Анапе и Крыму поток покупателей усилился именно за счет доступного сегмента. Часть спроса ушла из квартир и апартаментов в сторону земли и домов, где можно жить или сдавать», — рассказал ТАСС генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.
По его словам, самый доступный вход сейчас формируется в Анапе, Крыму и на Азовском побережье, включая Ейск. Там ниже базовая стоимость за счет старого фонда, более простой застройки и меньшего давления со стороны туристического потока. «В Сочи и Геленджике цена держится выше из-за ограниченного предложения и стабильного спроса. Разница между этими рынками чувствуется сразу: на Азове покупают дом для жизни или дачи, на Черном море — актив с потенциалом дохода», — объяснил эксперт.
Портрет покупателя тоже сдвинулся, продолжил он. Основной спрос дают семьи с детьми и люди предпенсионного возраста, которые переезжают или покупают второй дом для сезонного проживания. При этом инвесторы заходят все активнее, особенно в Анапе и Крыму. Они выбирают участки или дома с возможностью быстрой сдачи, поэтому чаще требуют готовые решения и понятную модель дохода.
«Входной бюджет начинается примерно с 5−6 млн рублей в Анапе. В Сочи и Крыму речь уже идет о 8−10 млн рублей. За эти деньги покупатель получает небольшой дом или участок с устаревшей постройкой. Часто требуется ремонт, доработка коммуникаций или перепланировка. Объекты у самой воды в этот диапазон практически не попадают», — объяснил Летенков.
На горизонте ближайших лет рынок продолжит расти, но темпы уже снижаются, спрогнозировал эксперт. В Анапе и Крыму хорошие участки у моря постепенно заканчиваются, и это подталкивает цены вверх. При этом покупатели становятся требовательнее: растёт интерес к качеству строительства, инфраструктуре и возможностям круглогодичного проживания.