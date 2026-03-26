Самые дешевые дома у моря в РФ нашли в Ейске и Калининградской области

Самый доступный дом у моря в России выставлен на продажу в Ейске Краснодарского края за 421 тыс.

Самый доступный дом у моря в России выставлен на продажу в Ейске Краснодарского края за 421 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Речь идет о строении площадью 15 кв. м в лодочном кооперативе «Нептун» на улице Железнодорожной. Внутри оборудованы спальное место и кухня. Туалет расположен на улице, водопровод проходит рядом с участком. До моря — несколько десятков шагов.

На втором месте по минимальной цене — дом в поселке Московское Калининградской области за 500 тыс. рублей. Площадь объекта составляет 45 кв. м, он продается с участком 14 соток. Дом 1952 года постройки требует ремонта, оборудован печным отоплением. До побережья можно добраться на электропоезде примерно за 20 минут.

Третью позицию занимает дом в селе Семеновка в Крыму стоимостью 1,65 млн рублей. Его площадь — 15 кв. м, участок — 6 соток. В населенном пункте проведен газ, рядом находится морское побережье.

По данным рынка, спрос на недорогие дома у моря за последний год увеличился. Как отметил генеральный директор агентства недвижимости Валерий Летенков, в Сочи структура спроса сместилась в сторону объектов с четкими характеристиками, тогда как в Анапе и Крыму вырос интерес именно к бюджетному сегменту.

Он уточнил, что наиболее доступные предложения сосредоточены в Анапе, Крыму и на Азовском побережье, включая Ейск. Это связано с более старым фондом и меньшим давлением со стороны туристического потока. В то же время в Сочи и Геленджике цены остаются выше из-за ограниченного предложения и стабильного спроса.

