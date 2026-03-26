Около половины опрошенных россиян тратят до 2 тыс. за визит в барбершоп

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Почти половина опрошенных российских мужчин (47%) тратят за один поход в барбершоп от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, сказано в совместном исследовании сервисов «Авито услуги» и «Авито реклама».
«Почти половина посетителей (47%) тратят на один визит в барбершоп от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей. Еще 11% платят от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, 6% — от 3 тыс. до 4 тыс. рублей. Чек выше 4 тыс. рублей характерен для 7% клиентов», — говорится в тексте.
По данным опроса, почти две трети мужчин (64%) пользуются услугами парикмахерских и барбершопов. Из них 45% посещают именно барбершопы: 18% делают это раз в месяц, 12% — раз в 2−3 месяца. В то же время 8% участников опроса посещают барбершоп еженедельно или чаще. А 19% выбирают классические парикмахерские.
Стрижка остается самой популярной услугой — ее выбирают 74% посетителей барбершопов. Оформление бороды востребована у 11% клиентов. Классическое бритье, в том числе опасной бритвой, пользуется спросом у 13%. Укладку и уход за волосами выбирают 14% мужчин. Более сложные процедуры менее востребованы: уход за кожей лица предпочитают 9% посетителей, тонирование волос или бороды — 5%. При этом среди молодежи 18−24 лет такие услуги популярнее: уход за кожей выбирают 16%, окрашивание — 9%.
При выборе барбершопа мужчины в первую очередь ориентируются на цену (42%), качество результата (36%) и мастера, которому доверяют (31%). Среди других факторов — удобное расположение (23%), отсутствие очереди (16%), отзывы и рейтинг (12%), а также атмосфера заведения (10%), рассказали аналитики. В опросе приняли участие 10 тыс. респондентов.