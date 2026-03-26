Около половины опрошенных россиян тратят до 2 тыс. за визит в барбершоп

По данным опроса, почти две трети мужчин (64%) пользуются услугами парикмахерских и барбершопов. Из них 45% посещают именно барбершопы: 18% делают это раз в месяц, 12% — раз в 2−3 месяца. В то же время 8% участников опроса посещают барбершоп еженедельно или чаще. А 19% выбирают классические парикмахерские.