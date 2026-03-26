С апреля вступят в силу новые правила денежных переводов: что важно знать

С 1 апреля в России начнут действовать обновленные правила перевода денежных средств. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили для РИА Новости.
«С 1 апреля 2026 года вступают в силу поправки к правилам осуществления перевода денежных средств», — анонсировала эксперт.
Как отметила Валишвили, обновления нацелены на совершенствование национальной платёжной системы и ее адаптацию к международным требованиям. Изменения, по ее словам, являются техническими.
Обновленный порядок требует, чтобы юридические лица и банки указывали в реквизитах плательщика свое полное или сокращенное наименование. Физические лица — полностью фамилию, имя и отчество.
Затронут нововведения и владельцев ИП. Для них предусмотрено указание полного имени и правового статуса. Для частнопрактикующих физлиц — помимо полного имени, необходимо прописывать род деятельности и идентификационный номер налогоплательщика.
Поле «назначение платежа» должно содержать исчерпывающие данные: наименование товаров (работ, услуг), номера и даты договоров, реквизиты товарных документов. При этом общая длина текста не может превышать 210 символов, включая возможную дополнительную информацию.
Среди нововведений — появление реквизита «фактический плательщик». Его необходимо указывать, если деньги переводит представитель налогоплательщика (например, бухгалтер по доверенности).
В реквизите «фактический плательщик» указываются либо идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), либо код причины постановки на учёт (КПП), либо полное имя физического лица.
Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в свою очередь проинформировал, что Минфин сейчас не планирует дополнительно облагать НДС банковские операции. Однако эксперт не исключил корректировку подобных планов к осени 2026 года.
С апреля некоторых россиян ждет значительная индексация выплат. Например, средняя социальная пенсия вырастет до 16 590 рублей, а социальная пенсия для детей-инвалидов после индексации превысит 22 000 рублей.