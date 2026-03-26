О выгоде школьной формы для семей заявил эксперт Минпросвещения

Качественная школьная форма может оказаться экономически выгоднее регулярной покупки повседневной одежды, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта Минпросвещения Александра Володина.
По его словам, при правильном выборе форма рассчитана на длительное использование и позволяет сократить расходы семей на гардероб ребенка.
Эксперт отметил, что введение единого стиля одежды в школах способствует формированию комфортной образовательной среды. По его оценке, это помогает снизить уровень социального сравнения среди учеников и уменьшает влияние потребительских факторов.
Володин также указал, что школьная форма упрощает повседневные сборы и позволяет структурировать гардероб, избавляя от необходимости ежедневно выбирать одежду.
Отдельное внимание он уделил качеству материалов. По его словам, использование натуральных тканей и безопасных красителей снижает риск аллергии, обеспечивает комфорт и не ограничивает подвижность детей.
Эксперт добавил, что единая форма способствует дисциплине и ощущению принадлежности к школьному сообществу. Кроме того, она помогает обеспечивать безопасность, упрощая идентификацию учеников на территории образовательного учреждения.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что при внедрении формы важно учитывать нагрузку на семейный бюджет.
