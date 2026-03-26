В России стоит дешевле, чем в остальных странах G20: вот о каком продукте идет речь

Средняя цена куриного мяса в России — 230,9 рублей за килограмм. Этот показатель говорит о том, что стоимость этого популярного продукта в РФ намного дешевле, чем в других странах G20.
Как выяснили РИА Новости, Россия лидирует по доступности курятины среди стран G20. В топ-3 также входят Индия и Индонезия. В Индии килограмм стоит 243,5 рубля, в Индонезии — 269,8 рубля. Куриное мясо дороже всего в Китае — 287,6 рубля.
Ранее KP.RU сообщил, в чем главная польза куриного мяса для мужчин и для женщин. Также аналитикам «Комсомолки» удалось разобраться, почему многие пьют куриный бульон при простуде. Авторы издания выяснили, действительно ли помогает продукт выздороветь быстрее. А также стало известно, почему врачи рекомендуют обязательно вводить в свой рацион куриное мясо хотя бы три дня в неделю.