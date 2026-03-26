Мельниченко заявил об «убивающейся» экономике

По его словам, развитие в экономике представляется ему сейчас «более негативным, чем позитивным». Он назвал две основные причины этого.
«Первое — это стоимость денежных средств. Подобная стоимость делает невозможным введение любой разумной экономической деятельности в долгосрочной перспективе. В принципе, цель ее достигается, экономика убивается, исчезает, соответственно, разрыв выпуска и предложения в связи с исчезновением выпуска», — считает Мельниченко.
Вторым вызовом он назвал завышенный курс рубля, который, по его словам, не соответствует фундаментальным значениям и делает экспортеров неконкурентоспособными на многих рынках. Мельниченко добавил, что, помимо этих двух, существует еще «много других».
В пятницу, 20 марта, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 б.п. — до 15%. Это седьмое подряд снижение ставки в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики, стартовавшем в июне 2025 года.
Как сообщил ЦБ по итогам заседания совета директоров, отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается, то есть экономика постепенно замедляется до сбалансированного уровня. Регулятор отметил, что в феврале рост цен замедлился после временного ускорения в январе. Денежно-кредитные условия немного смягчились, но остаются жесткими.
В начале февраля министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Минэкономразвития допускает дальнейшее замедление экономики России, восстановление темпов роста начнется к концу 2026-го. По его словам, инфляция в России в начале года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь.