Минфин заявил, что новые правила не затронут переводы между физлицами

В Минфине России заявили, что новые правила переводов с 1 апреля не затронут операции между физическими лицами.

Источник: РИА "Новости"

Изменения касаются только платежей в бюджетную систему, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Обычные переводы между физическими лицами этот документ не затрагивает», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что обновлённые требования регулируют заполнение реквизитов для уплаты налогов, сборов, штрафов и других платежей на казначейские счета.

Ранее сообщалось, что изменения правил переводов носят технический характер и направлены на совершенствование платёжной системы.

Эксперт по дебетовым картам ПСБ Наталья Розенберг отмечала, что банки могут блокировать счета при подозрительных операциях.