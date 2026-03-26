Минфин заявил, что новые правила не затронут переводы между физлицами

Изменения касаются только платежей в бюджетную систему, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Обычные переводы между физическими лицами этот документ не затрагивает», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что обновлённые требования регулируют заполнение реквизитов для уплаты налогов, сборов, штрафов и других платежей на казначейские счета.
Ранее сообщалось, что изменения правил переводов носят технический характер и направлены на совершенствование платёжной системы.
Эксперт по дебетовым картам ПСБ Наталья Розенберг отмечала, что банки могут блокировать счета при подозрительных операциях.