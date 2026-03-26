Путин назвал потрясения в мировой торговле новой реальностью

Путин также заявил, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке вносит заметный вклад в ситуацию сегодняшнего дня и наносит значимый ущерб международным логистическим, производственным и кооперационным цепочкам. Под ударом оказались целые отрасли, связанные с добычей и переработкой углеводородов, металлов, с выпуском удобрений и многих других товаров, отметил он. «Мне кажется, что те, кто вовлечен в конфликт, и сами ничего не могут спрогнозировать», — сказал президент.