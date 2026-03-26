Путин назвал потрясения в мировой торговле новой реальностью

«Потрясения в торговой, инвестиционной сферах, в международных отношениях в целом происходят все чаще и чаще, становятся новой реальностью, сопровождают переход всей глобальной экономики к новому состоянию», — сказал Путин.
Президент добавил, что Россия должна быть сильной, чтобы «ответить на вызовы времени».
Путин также заявил, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке вносит заметный вклад в ситуацию сегодняшнего дня и наносит значимый ущерб международным логистическим, производственным и кооперационным цепочкам. Под ударом оказались целые отрасли, связанные с добычей и переработкой углеводородов, металлов, с выпуском удобрений и многих других товаров, отметил он. «Мне кажется, что те, кто вовлечен в конфликт, и сами ничего не могут спрогнозировать», — сказал президент.
Колебания на мировом рынке энергоносителей стали происходить после начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля. В первые дни конфликта Иран объявил блокаду Ормузского пролива, через который проходит до 20% мировой нефти и более 30% СПГ. На этом фоне мировые цены на нефть резко выросли. В марте цена нефти Brent на бирже достигала почти $120 за баррель.
По оценкам Axios, перебои в поставках энергоресурсов на фоне конфликта могут сохраниться на месяцы, а в некоторых случаях — на годы. При этом быстрое прекращение огня или соглашение, которое обеспечит безопасный проход судов через Ормузский пролив, не устранит нарушение поставок. Financial Times писала, что с дефицитом СПГ из-за блокады пролива уже начинают сталкиваться Пакистан, Тайвань, Китай и Япония.
На днях западные СМИ сообщили о направленном США Ирану плане из 15 пунктов. По данным Bloomberg, первый пункт предусматривает объявление Ормузского пролива свободной зоной для судов. В ответ Тегеран выдвинул пять условий прекращения конфликта, среди которых — международное признание суверенного права Ирана на пролив и власти над ним.