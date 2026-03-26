Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шохин прокомментировал влияние ограничений мобильного интернета на бизнес

Шохин: ограничения интернета осложнили работу бизнеса, нужно решение проблемы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Ограничения мобильного интернета в России усложнили жизнь бизнесу и гражданам, поэтому с учетом высокого уровня проникновения мобильных технологий нужно найти системное решение этой проблемы, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Отдельная тема — это ограничение мобильного интернета, что усложнило жизнь и бизнесу, и гражданам. Понимаем, безусловно, что эти вопросы связаны с безопасностью страны, с необходимостью обеспечения работы сайтов из белого списка. Но с учетом высокого уровня проникновения мобильных технологий в нашу жизнь, надеемся, что будет найдено здесь системное сбалансированное решение, хотя и понимаем, что это непростая задача», — сказал Шохин, выступая на съезде РСПП.