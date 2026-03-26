Центробанк повысил на 27 марта курс доллара до 82,13 рубля

Курс евро на 27 марта достиг отметки в 95 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Центральный Банк России установил официальный курс доллара на 27 марта на уровне 82,13 рубля. По сравнению с предыдущим значением американская валюта подорожала на 1,41 рубля.

Евро также прибавил в цене. Курс вырос на 1,19 рубля и достиг отметки в 95 рублей. Китайский юань подорожал на 20,54 копейки. Теперь его официальный курс составил 11,90 рубля. Для сравнения: еще днем ранее европейская валюта составляла 93,81 рубля, а китайская — 11,69 рубля.

Прежде руководитель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала постепенное снижение ключевой ставки. Она подчеркнула, что замедление инфляции — закономерное следствие проводимой жесткой денежно-кредитной политики, а не стечение обстоятельств. Именно это, по ее словам, удерживает регулятор от резких шагов по смягчению курса. Глава ЦБ также уточнила, что без жестких мер инфляционный процесс будет только расти.

Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
