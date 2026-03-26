Центробанк повысил на 27 марта курс доллара до 82,13 рубля

Центральный Банк России установил официальный курс доллара на 27 марта на уровне 82,13 рубля. По сравнению с предыдущим значением американская валюта подорожала на 1,41 рубля.
Евро также прибавил в цене. Курс вырос на 1,19 рубля и достиг отметки в 95 рублей. Китайский юань подорожал на 20,54 копейки. Теперь его официальный курс составил 11,90 рубля. Для сравнения: еще днем ранее европейская валюта составляла 93,81 рубля, а китайская — 11,69 рубля.
Прежде руководитель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала постепенное снижение ключевой ставки. Она подчеркнула, что замедление инфляции — закономерное следствие проводимой жесткой денежно-кредитной политики, а не стечение обстоятельств. Именно это, по ее словам, удерживает регулятор от резких шагов по смягчению курса. Глава ЦБ также уточнила, что без жестких мер инфляционный процесс будет только расти.