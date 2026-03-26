Центробанк повысил на 27 марта курс доллара до 82,13 рубля

Прежде руководитель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала постепенное снижение ключевой ставки. Она подчеркнула, что замедление инфляции — закономерное следствие проводимой жесткой денежно-кредитной политики, а не стечение обстоятельств. Именно это, по ее словам, удерживает регулятор от резких шагов по смягчению курса. Глава ЦБ также уточнила, что без жестких мер инфляционный процесс будет только расти.