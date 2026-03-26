«Фосагро» в третий раз стала победителем премии «Лидеры ответственного бизнеса»

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Группа «Фосагро» в третий раз подряд стала лауреатом национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.
Церемония вручения награды состоялась во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), участие в котором принял президент России Владимир Путин. «РСПП регулярно подводит итоги национальной премии “Лидеры ответственного бизнеса”, — подчеркнул глава государства во время пленарного заседания. — Знаю, что число ее лауреатов растет, а значит стремление менять жизнь к лучшему не только в рамках своих предприятий, но и вокруг них, все шире входит в деловую практику. Поздравляю победителей премии и отмечу, что инициатив, которые приносят реальную пользу людям, должно быть больше».
Премия «Лидеры ответственного бизнеса» была учреждена по поручению Путина в 2023 году. Ее цель — поддержка ответственной деловой практики, признание вклада компаний в общественное развитие: формирование благоприятной социальной и природной среды, устойчивое развитие территорий, укрепление страны. Ее оргкомитет возглавили заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава РСПП Александр Шохин. Заявки на участие были приняты от 101 компании.
«Третья подряд победа “Фосагро” в национальной премии “Лидеры ответственного бизнеса” подтверждает: ответственность перед обществом, стремление внести значимый вклад в реализацию национальных целей развития стали неотъемлемой частью деятельности компании, — сказал Шохин. — Мы видим наглядный пример системной работы, когда высокие стандарты в области экологической безопасности и социальных инвестиций выдерживаются и последовательно совершенствуются на протяжении многих лет».
Генеральный директор «Фосагро» Александр Гильгенберг отметил, что холдинг при поддержке Мурманского арктического университета (МАУ) и региональных властей создает в заполярных Апатитах передовую в масштабах страны высшую школу подготовки горных инженеров. «Инвестиции компании в проект составят 3 млрд рублей за 3 года. Уже в новом учебном году будущие горные инженеры получат в свое распоряжение уникальный подземный Учебный полигон. Это 3 км современной горной инфраструктуры, где студенты на практике будут оттачивать свои навыки», — рассказал он.
Программы «Фосагро» вошли в число лучших в двух номинациях премии. «За вклад в развитие ответственного инвестирования и финансирования проектов в сфере устойчивого развития» лауреатом стала корпоративная жилищная программа, «За вклад в достижение национальных целей и задач, направленных на развитие человеческого потенциала» была отмечена программа развития профессионального образования и подготовки кадров в рамках образовательной модели «Фосагро» «Школа — колледж/ университет — предприятие».