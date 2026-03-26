«Автостат»: продажи новых пикапов в России в январе-феврале снизились на 24,4%

За два месяца купили 2 684 автомобиля, сообщили в аналитическом агентстве.

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Продажи новых пикапов в России по итогам января-февраля 2026 года сократились на 24,4% в годовом выражении и составили 2 684 автомобиля. Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат» в Telegram-канале со ссылкой на данные АО «ППК» с учетом собственной сегментации.

«По итогам первых двух месяцев 2026 года в нашей стране было реализовано 2 684 новых пикапа, что на 24,4% меньше, чем за аналогичный период год назад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что падение продаж в сегменте продолжается уже 13 месяцев подряд — с февраля 2025 года.

По итогам 2025 года реализация пикапов в РФ снизилась на 25%, что оказалось хуже динамики рынка в целом. В результате их доля сократилась с 1,9% в 2024 году до 1,7% в 2025 году, уточнили аналитики.