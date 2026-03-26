NYSE закрылась крупнейшим снижением с начала эскалации на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) закрылись самым крупным снижением ключевых индексов с начала американо-израильской операции против Ирана. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 469,38 пункта (1,01%), до отметки 45 501,27 пункта. Индекс S&P, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 114,74 пункта (1,74%) и опустился до уровня 6 477,16 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 521,74 пункта (2,38%) и оказался на отметке 21 408,08 пункта.
С начала боевых действий Dow Jones потерял свыше 3 тыс. пунктов, S&P — более 500 пунктов, а индекс Nasdaq снизился на более чем 1 300 пунктов.
Как отмечает издание The Wall Street Journal, инвесторы обеспокены тем, что обе стороны выдвигают максималистские требования для завершения конфликта, что может указывать на то, что боевые действия затянутся.
США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли прежний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.