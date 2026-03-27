МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге отправляет и принимает рейсы по согласованию с властями на фоне введенных ранее ограничений. Об этом сообщила Росавиация в Max.
«Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.