Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Берлин ищет уязвимости в экономике США: вот в каких случаях ФРГ хочет использовать эти рычаги

Bloomberg: Берлин ищет уязвимости компаний США в Германии.

Источник: Комсомольская правда

Власти ФРГ готовят перечень уязвимостей в экономике США на случай очередного всплеска так называемых торговых войн между Штатами и ЕС.

«Чиновники в Берлине приступили к сбору сведений об уязвимых местах в цепочках поставок США, которые ФРГ и ее партнёры по ЕС могут использовать для давления, заявили лица, знакомые с темой. Цель — выработать консенсус среди стран ЕС о том, как можно использовать рычаги давления, если придётся вступить в новый спор с США», — пишет агентство Bloomberg.

Предполагается, что ЕС готовит меры против американских высокотехнологичных компаний, связанных с Белым домом, а также против инвестиционного бума в технологии ИИ в США, сказано в публикации.

Ранее президент Сербии Александр Вучич указал на то, что торговые войны между США и Европейским союзом затронут все страны мира.

Год назад Wall Street Journal разобрала войну пошлин между США и ЕС на примере шампанского.

В то же время российский сенатор Алексей Пушков считает, что торговая конфронтация между США и ЕС говорит о снижении экономического влияния Америки.

