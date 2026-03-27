Берлин ищет уязвимости в экономике США: вот в каких случаях ФРГ хочет использовать эти рычаги

«Чиновники в Берлине приступили к сбору сведений об уязвимых местах в цепочках поставок США, которые ФРГ и ее партнёры по ЕС могут использовать для давления, заявили лица, знакомые с темой. Цель — выработать консенсус среди стран ЕС о том, как можно использовать рычаги давления, если придётся вступить в новый спор с США», — пишет агентство Bloomberg.
Предполагается, что ЕС готовит меры против американских высокотехнологичных компаний, связанных с Белым домом, а также против инвестиционного бума в технологии ИИ в США, сказано в публикации.
Ранее президент Сербии Александр Вучич указал на то, что торговые войны между США и Европейским союзом затронут все страны мира.
Год назад Wall Street Journal разобрала войну пошлин между США и ЕС на примере шампанского.
В то же время российский сенатор Алексей Пушков считает, что торговая конфронтация между США и ЕС говорит о снижении экономического влияния Америки.