Исторический шаг для США: подпись Трампа появится на долларах

Важное историческое событие ожидает американскую валюту: подпись президента США Дональда Трампа будет напечатана на будущих бумажных долларах. Это первый случай в истории, когда подпись действующего президента окажется на банкнотах. Об этом стало известно из сообщения Министерства финансов Соединенных Штатов.

Глава ведомства Скотт Бессент прокомментировал это решение, отметив: «Нет более мощного способа признать исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Трампа, чем долларовые банкноты США, носящие его имя».

Казначей США Брэндон Бич также поддержал эту инициативу, заявив, что печать подписи Трампа на долларах «не только уместна, но и вполне заслужена».

Кроме того, 20 марта комиссия по изящным искусствам США утвердила выпуск памятной золотой монеты с портретом Трампа. В октябре 2025 года планируется также выпуск коллекционных монет номиналом в $1 с изображением президента, который будет изображен с поднятым кулаком на фоне американского флага. Этот образ отсылает к известной фотографии Трампа, сделанной после покушения на него в 2024 году.

Ранее Трамп установил статую Колумба на лужайке перед Белым домом.

