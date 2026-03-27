Исторический шаг для США: подпись Трампа появится на долларах

Кроме того, 20 марта комиссия по изящным искусствам США утвердила выпуск памятной золотой монеты с портретом Трампа. В октябре 2025 года планируется также выпуск коллекционных монет номиналом в $1 с изображением президента, который будет изображен с поднятым кулаком на фоне американского флага. Этот образ отсылает к известной фотографии Трампа, сделанной после покушения на него в 2024 году.