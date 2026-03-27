В РФ предложили изменить предельную стоимость реабилитации для инвалидов: подробности

В Госдуме хотят изменить порядок расчёта стоимости средств реабилитации.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили пересмотреть подход к ценообразованию на средства реабилитации для инвалидов. С подобным обращением на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова обратилась депутат ГД Яна Лантратова. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Лантратова уточнила, что существующий порядок зачастую не учитывает их фактическую стоимость и не дает возможности в полной мере обеспечить людей необходимыми изделиями. Депутат отметила, что выделяемого финансирования часто не хватает, и разницу приходится покрывать самим получателям или их близким.

Депутат предлагает учитывать при расчете как данные о госзакупках, так и реальные рыночные цены на такие товары.

По мнению парламентария, предложенные меры сделают реабилитационные изделия доступнее и облегчат финансовое бремя для семей.

До этого в ГД выступили с инициативой установить минимальную зарплату учителей в 140 тыс. рублей.