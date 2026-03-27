Майские отпуска бьют по зарплате: юрист объяснил потери в деньгах

Май считается одним из наименее выгодных месяцев для отпуска из-за большого числа праздничных и выходных дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Александра Южалина.

По его словам, по финансовой эффективности май уступает только январю. Причина — сокращенное количество рабочих дней в месяце на фоне майских праздников.

Южалин пояснил, что наличие нерабочих дней не влияет на размер оклада. Зарплата остается фиксированной вне зависимости от числа рабочих смен. При этом в разные месяцы стоимость одного рабочего дня отличается: она рассчитывается делением оклада на количество рабочих дней.

В результате в месяцах с меньшим числом рабочих дней стоимость одного дня выше. Например, при окладе 100 тысяч рублей сотрудник получит ту же сумму и в мае, отработав 19 дней, и в июле при 23 рабочих днях. Однако дневной заработок будет различаться.

Отпускные выплаты рассчитываются по среднему заработку. Поэтому, как отметил юрист, перед уходом в отпуск следует сопоставить среднедневной доход с фактической стоимостью рабочего дня в конкретном месяце. Если она выше среднего заработка, выгоднее продолжать работу.

Указанные расчеты применимы к сотрудникам с фиксированным окладом и стандартной пятидневной рабочей неделей. Это правило касается тех, кто получает оклад и работает на условиях пятидневной рабочей недели, подчеркнул юрист.

Читайте также: Громкая музыка ночью грозит российским водителям штрафами и проверками.