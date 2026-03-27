Россияне разводятся ради ипотеки и получают риск уголовной ответственности

Россияне начали чаще оформлять фиктивные разводы для получения семейной ипотеки после ужесточения правил программы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оценки экспертов.
С 1 февраля в России действует принцип «одна семья — одна льготная ипотека». При оформлении кредита супруги автоматически становятся созаемщиками, что исключает возможность получения нескольких льготных займов в рамках одной семьи.
На этом фоне зафиксированы случаи формального расторжения брака. В ряде ситуаций дети остаются с разными родителями, что позволяет оформлять два кредита как для отдельных семей. По оценкам специалистов, число разводов в регионах увеличилось в среднем на 6−11 процентов, наиболее заметный рост отмечен на Дальнем Востоке.
Эксперты предупреждают о рисках таких схем. В первую очередь речь идет об оспаривании ипотечных сделок. В этом случае заемщика могут обязать вернуть кредит с процентами и штрафами, а приобретенное жилье — изъять. Возможен и более мягкий сценарий — утрата льготной ставки с доначислением разницы до рыночного уровня за весь срок кредита.
Юристы также указывают на вероятность уголовной ответственности. Речь может идти о статье 159.1 УК РФ — мошенничество в сфере кредитования. Санкции предусматривают штраф до 120 тысяч рублей или в размере дохода за период до одного года, а также обязательные работы, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет. При отягчающих обстоятельствах наказание может быть жестче.
Дополнительно возможно признание семейного статуса недействительным и взыскание необоснованного обогащения через суд. В качестве доказательств могут использоваться данные из социальных сетей, сведения о расходах и счетах, а также показания свидетелей.
При этом специалисты отмечают, что массового распространения таких схем ожидать не стоит из-за усиленного контроля. Кроме того, если ребенок уже участвовал в программе, повторное оформление льготной ипотеки невозможно даже после развода. Право на кредит сохраняется только за тем родителем, с которым фактически проживает ребенок.
