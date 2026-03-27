Россияне разводятся ради ипотеки и получают риск уголовной ответственности

Россияне начали чаще оформлять фиктивные разводы для получения семейной ипотеки после ужесточения правил программы.

Россияне начали чаще оформлять фиктивные разводы для получения семейной ипотеки после ужесточения правил программы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оценки экспертов.

С 1 февраля в России действует принцип «одна семья — одна льготная ипотека». При оформлении кредита супруги автоматически становятся созаемщиками, что исключает возможность получения нескольких льготных займов в рамках одной семьи.

На этом фоне зафиксированы случаи формального расторжения брака. В ряде ситуаций дети остаются с разными родителями, что позволяет оформлять два кредита как для отдельных семей. По оценкам специалистов, число разводов в регионах увеличилось в среднем на 6−11 процентов, наиболее заметный рост отмечен на Дальнем Востоке.

Эксперты предупреждают о рисках таких схем. В первую очередь речь идет об оспаривании ипотечных сделок. В этом случае заемщика могут обязать вернуть кредит с процентами и штрафами, а приобретенное жилье — изъять. Возможен и более мягкий сценарий — утрата льготной ставки с доначислением разницы до рыночного уровня за весь срок кредита.

Юристы также указывают на вероятность уголовной ответственности. Речь может идти о статье 159.1 УК РФ — мошенничество в сфере кредитования. Санкции предусматривают штраф до 120 тысяч рублей или в размере дохода за период до одного года, а также обязательные работы, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет. При отягчающих обстоятельствах наказание может быть жестче.

Дополнительно возможно признание семейного статуса недействительным и взыскание необоснованного обогащения через суд. В качестве доказательств могут использоваться данные из социальных сетей, сведения о расходах и счетах, а также показания свидетелей.

При этом специалисты отмечают, что массового распространения таких схем ожидать не стоит из-за усиленного контроля. Кроме того, если ребенок уже участвовал в программе, повторное оформление льготной ипотеки невозможно даже после развода. Право на кредит сохраняется только за тем родителем, с которым фактически проживает ребенок.

Читайте также: Громкая музыка ночью грозит российским водителям штрафами и проверками.