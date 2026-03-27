Стало известно, каким категориям пенсионеров увеличат выплаты с 1 апреля

С 1 апреля будут увеличены пенсии нескольким категориям россиян. В беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, кто начнет получать повышенные выплаты.
«Во-первых, с 1 апреля апреля 2026 года будут увеличены социальные пенсии на 6,8%. Расчёты говорят, что это выше инфляции за 2025 год на 1,2 п.п. Ожидается, что средний размер социальных пенсий в 2026 году увеличится с 15 533,9 ₽ до 16 590,21 ₽, т.е. более чем на 1 тысячу руб. Напомню, что право на социальную пенсию имеют несколько категорий постоянно проживающих в РФ граждан, в том числе, инвалиды I, II и III группы, дети-инвалиды, дети-сироты, граждане РФ, достигшие возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины) и некоторые другие», — отметил он.
Экономист уточнил, что увеличение пенсий с 1 апреля предусмотрено для граждан, которым в марте исполнилось 80 лет.
«Для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а, во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в неё надбавки за уход. Если, например, страховая пенсия по старости (включая фиксированную выплату к ней) у мартовского 80-летнего юбиляра составляла в декабре 34518 ₽, то в январе она уже увеличилась на 7,6% в связи с тем, что страховые пенсии подлежали индексации именно на эту величину, и составила 37141,37 ₽. В апреле в связи с 80-летним юбилеем пенсия увеличится на сумму фиксированной выплаты к страховой пенсии, это 9584,69 ₽, а также на размер надбавки за уход — 1413,86 ₽ Таким образом, пенсия у данного пенсионера возрастёт до 48139,92 ₽», — объяснил собеседник издания.
Балынин обратил внимание на то, что никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно.