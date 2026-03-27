Стоимость фьючерсов на драгметаллы снижается

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы — платину, палладий, золото и серебро — на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрирует снижение в пределах 7%, следует из данных торговых площадок.
По состоянию на 05:35 мск, цена фьючерса на палладий с поставкой в июне 2026 года на NYMEX составляла $1 394 за тройскую унцию (-5,25%), а фьючерс на платину с поставкой в апреле 2026 года падал на 4,51%, до $1 843 за тройскую унцию.
В то же время стоимость золота с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex составляла $4 427,1 за тройскую унцию (-3,87%), а стоимость фьючерса на серебро с поставкой в мае 2026 года равнялась $68,9 за тройскую унцию (-6,48%).