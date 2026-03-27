«Эволюция»: треть россиян считают покупку жилья в Мариуполе выгодной инвестицией

«Исследование компании подтверждает растущий интерес со стороны россиян к покупке недвижимости в Мариуполе. Помимо преимуществ ипотечного кредитования по ставке 2% при приобретении недвижимости в городе, которые отметили 30% респондентов, 24% опрошенных указали на раннее — уже в мае — открытие купального сезона в Азовском море. Цены на недвижимость в Мариуполе, которые на 20−30% ниже, чем в других городах юга России, стали важным аргументом для 20% опрошенных. 17% респондентов считают покупку недвижимости здесь целесообразной из-за ожидаемого роста стоимости квадратного метра на 20% в ближайшие два-три года, а 9% опрошенных назвали значимыми преимуществами развитие инфраструктуры бизнес-класса и планы по преобразованию города в современный курортный центр», — сообщили ТАСС в компании.