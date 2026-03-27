«Эволюция»: треть россиян считают покупку жилья в Мариуполе выгодной инвестицией

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Покупка недвижимости в Мариуполе признана выгодной инвестицией у трети жителей России, ключевым преимуществом названо ипотечное кредитование по ставке 2%. Выводы сделаны на основе опроса, проведенного девелоперской компанией «Эволюция».
Ранее со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщалось, что среди покупателей нового жилья, построенного в регионах Донбасса и Новороссии, оказались как местные жители, так и граждане из других регионов РФ, а также военнослужащие. По словам вице-премьера, 30% квартир приобретают местные жители, примерно столько же — работающие в этих районах люди, включая военных и сотрудников правоохранительных органов, еще 30% — приезжие из других регионов.
«Исследование компании подтверждает растущий интерес со стороны россиян к покупке недвижимости в Мариуполе. Помимо преимуществ ипотечного кредитования по ставке 2% при приобретении недвижимости в городе, которые отметили 30% респондентов, 24% опрошенных указали на раннее — уже в мае — открытие купального сезона в Азовском море. Цены на недвижимость в Мариуполе, которые на 20−30% ниже, чем в других городах юга России, стали важным аргументом для 20% опрошенных. 17% респондентов считают покупку недвижимости здесь целесообразной из-за ожидаемого роста стоимости квадратного метра на 20% в ближайшие два-три года, а 9% опрошенных назвали значимыми преимуществами развитие инфраструктуры бизнес-класса и планы по преобразованию города в современный курортный центр», — сообщили ТАСС в компании.
Большинство опрошенных россиян назвали целью покупки недвижимости в Мариуполе инвестирование, в частности, открытие бизнеса. Также люди считают город комфортным местом для постоянного проживания, часть респондентов хотела бы приобрести собственность для отдыха.
«Мариуполь постепенно становится востребованной курортной локацией для инвестиций: город активно восстанавливается, и рынок новостроек демонстрирует устойчивый рост. Если в апреле 2025 года в экспозиции было представлено всего 434 лота в продажу, то в марте текущего года в продажу было выведено порядка 2276 лотов. Это максимальный показатель за все время после начала восстановления города», — приводятся в сообщении слова коммерческого директора девелоперской компании «Эволюция» Елены Горячевой.
Привлекательные проекты.
По словам Горячевой, если на правом берегу, в центральной зоне города, преимущественно строили жилье эконом- и комфорт-класса, то в Левобережье появляются проекты бизнес-класса, что значительно усиливает привлекательность территории. Подобные проекты, считает она, способны кардинально изменить облик города, сделав его современной и конкурентоспособной курортной зоной. На фоне средней стоимости лота в марте — 9 млн рублей и доступности ипотечного кредитования под 2% годовых такие предложения становятся особенно привлекательными. Учитывая прогнозируемый прирост стоимости жилой недвижимости на 20−30% уже в ближайшие два года, можно говорить о реальной перспективе капитализации инвестиций, резюмировала эксперт.