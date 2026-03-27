Ozon: россияне в среднем проводят до трех минут в ПВЗ

По данным компании, первая половина рабочего дня — время с самой меньшей нагрузкой на ПВЗ. Наибольший поток посетителей приходится на время с 17:00 до 18:00 — в это время пункты выдачи посещают около 45% клиентов от общего числа посетителей за день. При этом в будние дни самая быстрая выдача заказов приходится на время после 18:00. Так, среднее время нахождения клиента в точке выдачи поздним вечером в будни в 70% случаев составляет меньше 1 минуты. В выходные дни нагрузка на ПВЗ распределяется равномерно, но с 13:00 до 14:00 и с 17:00 до 18:00 посетителей совокупно в несколько раз больше, чем в другие часы.