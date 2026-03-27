Ozon: россияне в среднем проводят до трех минут в ПВЗ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Средняя продолжительность визита покупателя в пункт выдачи заказов (ПВЗ) составляет менее трех минут, свидетельствуют данные исследования Ozon (имеются в распоряжении ТАСС). В опросе приняли участие свыше 8,5 тыс. респондентов.
«Средняя продолжительность визита в ПВЗ составляет 2 минуты 45 секунд, независимо от дня недели и формата пункта выдачи», — говорится в тексте.
По данным компании, первая половина рабочего дня — время с самой меньшей нагрузкой на ПВЗ. Наибольший поток посетителей приходится на время с 17:00 до 18:00 — в это время пункты выдачи посещают около 45% клиентов от общего числа посетителей за день. При этом в будние дни самая быстрая выдача заказов приходится на время после 18:00. Так, среднее время нахождения клиента в точке выдачи поздним вечером в будни в 70% случаев составляет меньше 1 минуты. В выходные дни нагрузка на ПВЗ распределяется равномерно, но с 13:00 до 14:00 и с 17:00 до 18:00 посетителей совокупно в несколько раз больше, чем в другие часы.
По словам представителей Ozon, 45% покупателей посещают пункты выдачи заказов в будние дни, а 55% — в выходные. 88% приходят за заказом одни, 10% покупателей — с детьми, а 2% берут с собой домашних питомцев.
Самые «гибкие» посетители пунктов выдачи заказов — фрилансеры и мамы с детьми. Первые чаще подстраиваются под график своих клиентов и ищут возможность забрать заказ в любое свободное от работы время. В приоритете вторых — эргономика помещения. Если в ПВЗ нет подходящего пандуса или места для размещения коляски, мамы с детьми скорее выберут альтернативный пункт выдачи рядом. Офисные сотрудники с графиком 5/2 чаще всего приходят в точки выдачи вечером — перед самым закрытием. Меньше отправляются за заказом во время обеденного перерыва, а те, кто хочет уделить время примерке, выбирают выходные дни, сказано в тексте.