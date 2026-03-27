«Самокат»: россияне стали чаще покупать деликатесы в начале года

Отдельное внимание россияне обращают на продукты с трюфелем. Так, вырос спрос на паштеты с его добавлением: заказы говяжьего деликатеса с трюфелем увеличились на 249%, а вариант из трюфельного тофу — на 133% год к году. Кроме того, заказы красной икры выросли на 68% в годовом выражении. Также россияне чаще стали заказывать слабосоленую красную рыбу — спрос на лососевые виды вырос на 37%. Сыры также остаются в числе неизменных фаворитов. Среди деликатесных сыров с белой плесенью россияне чаще всего выбирают камамбер, при этом безлактозный вариант такого сыра с 1 января по 19 марта 2026 года заказывали на 70% чаще, чем в такой же период в 2025 году, говорится в исследовании.